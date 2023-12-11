Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hikaye Yarışmasının 7'ncisi Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hikaye yarışmasının 7'ncisi sonuçlandı. Yarışmaya 576 kişi başvururken, dereceye giren ilk altı hikaye ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ve yoğun ilgi gören hikaye yarışmasının 7'ncisi sonuçlandı.

Endüstri ve ticaret kenti Kayseri'yi, gerçekleştirdiği proje, faaliyet ve yatırımlarla tarım şehri, eğitim şehri, kütüphaneler şehri, müzeler şehri ve genç dostu şehir haline dönüştürme yolunda büyük mesafe alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik bağlamında ise Kayseri'yi kültür ve sanat şehri yapma doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayan şiir ve hikaye yarışmalarını her yıl özenle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hikaye yarışması düzenledi.

Hikaye yarışmasının kazananları belli oldu

Yarışmaya 576 kişi başvururken, jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk altı hikaye ödüle layık görüldü.

Hikaye dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan ve serbest konulu yarışmada, Ankara'dan katılan 'Bir Hatırlatma' adlı hikayesi ile Sacide Çobanoğlu birinci olurken, Erzurum'dan katılan 'Şiir, Cezbe ve Güzergan' adlı hikayesi ile Yaşar Bayar ikinci oldu.

'İbrahimce' adlı hikayesi ile Mardin'den katılan Ali İpek üçüncü, 'Geyikli Duvar Halısı ve Babasız Kızlar Baladı' adlı hikayesi ile Ankara'dan Filiz Karadağ da dördüncü oldu.

Ankara'dan 'Fahir Bahti' adlı hikayesi ile Erdi Akbulut beşinci sırada yer alırken, 'Darıdünyada Var Ediyorum' adlı hikayesi ile İstanbul'dan İbrahim Purçak altıncı oldu.

Düzenlenen yarışmada seçici kurul, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mustafa Kurt, Hikayeci Abdullah Harmancı, Hikayeci Cemal Şakar, Hikayeci Güray Süngü, Hikayeci Mustafa Çiftci, Hikayeci Eleştirmen Necip Tosun, Hikayeci Yıldız Ramazanoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ten oluştu.

7'ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılardan 1'inciye 8 bin, 2'nciye 7 bin, 3'üncüye 6 bin ve 2 biner TL'lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL'lik ödül dağıtılacak. - KAYSERİ