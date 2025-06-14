Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nden Kaymakam Yaşar Dönmez'e Veda

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nden Kaymakam Yaşar Dönmez'e Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Kocaeli Darıca Kaymakamlığı'na atanan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez için veda programı düzenledi. Dernek Başkanı Aydın Kalkan, Dönmez'in liderliğini ve kamu hizmetine olan bağlılığını övgüyle aktardı.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği tarafından Kocaeli Darıca Kaymakamlığı görevine atanan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'e veda programı düzenlendi.

Dernek binasında düzenlenen veda programına Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve Kaymakam Yaşar Dönmez katıldı. Dernek yönetimi tarafından Kaymakam Dönmez'e hediye takdim edildi.

Veda programı ile ilgili açıklama yapan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, "Sayın Kaymakamım, görev süreniz boyunca sergilediğiniz liderlik, çözüm odaklı yaklaşımınız ve kamu hizmetine olan samimi bağlılığınız, hepimiz için örnek teşkil etmiştir. Sadece yönetsel başarınızla değil, aynı zamanda mütevazı ve insani duruşunuzla da gönüllerimize dokundunuz. İlçemize kazandırdığınız hizmetler ve bıraktığınız güzel izler için size en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde de aynı azim, kararlılık ve başarıyla yol alacağınıza yürekten inanıyoruz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyoruz. Her zaman kapımız size açık, gönlümüz sizinle. Saygı ve sevgilerimizle" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.