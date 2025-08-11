Kaymakam Türker, Çay İlçesi'ndeki Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek değerlendirmede bulundu.

Çevre sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Türker, bir süre köy halkı ile sohbet etti. Akabinde, yapımı tamamlanan kilit parke taşı çalışmalarını kontrol etti. Kaymakam Türker, vatandaşın talebi doğrultusunda parke taşı ihtiyacı olan ve parkesi bozulan alanlarda incelemelerde bulundu.

"Bu yatırımlar insanımıza verilen değeri göstermektedir"

Parke taşı çalışmasının köylerde hem sağlıklı bir çevreye hem de estetik bir görünüme katkı sağladığını ifade eden Kaymakam Türker, "Bu yatırımlar insanımıza verilen değeri göstermektedir. Halkımız da yapılan hizmeti koruyarak uzun yıllar rahat ve konforlu ulaşım imkanına sahip olur diye temenni ediyorum. Bu hizmetlerin karar aşamasından yapım aşamasına kadar emeği geçen işçisine, memuruna, amirine ve seçilmişine teşekkür ediyorum" dedi.

Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'e İlçe Jandarma Komutanı M. Kadir Kara, Özel İdare Müdürü Yakup Güçlü, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Nurettin Arı, İGM Üyesi Veli Koç, Encümen Üyeleri, Karamık Köy Muhtarı Ahmet Göker ve ihtiyar heyeti eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR