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Bozdoğan Kaymakamı Sözen'den Kurum ve İşletme Ziyaretleri

Bozdoğan Kaymakamı Sözen'den Kurum ve İşletme Ziyaretleri
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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Amasya Mahallesi'ndeki Kemer Su Ürünleri İşletmesi'nde incelemelerde bulundu ve üretim sürecini değerlendirdi.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sözen, kurum ziyaretlerinin ardından Amasya Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemer Su Ürünleri İşletmesi'nde de incelemelerde bulundu.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçedeki kamu kurumları ve üretim tesislerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. İlk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Kaymakam Sözen, kurum yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kurum ziyaretlerinin ardından Amasya Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemer Su Ürünleri İşletmesi'ni ziyaret eden Kaymakam Sözen, işletmede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette üretim süreci ve işletmenin faaliyetleri değerlendirilirken, bölgedeki üretim kapasitesi ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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