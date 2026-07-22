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Kaymakam Sözen'den yaz dönemi destekleme kurslarına inceleme

Kaymakam Sözen'den yaz dönemi destekleme kurslarına inceleme
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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu'ndaki yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ile birlikte Ümit-Güldane Erdal Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu'nda yaz döneminde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, kursların işleyişi hakkında bilgi aldı. Sınıfları da ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Sözen, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'ndan kursların genel durumu, katılım oranları ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, yaz döneminde sürdürülen destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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