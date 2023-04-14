Kaymakam Sak, muhtarlarla iftarda buluştu
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Diyarbakır'ın Hazro İlçe Kaymakamı Salih Sak, mahalle muhtarları ile iftarda buluştu.
Diyarbakır'ın Hazro İlçe Kaymakamı Salih Sak, mahalle muhtarları ile iftarda buluştu.
Mahalle muhtarları ile iftarda bir araya gelen Kaymakam Sak, daha sonra sorun ve sıkıntıları dinledi. Kaymakam Sak, mahalle muhtarlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, seçim sürecine girdiklerini belirterek, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel