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Kaymakam Sak, muhtarlarla iftarda buluştu

Kaymakam Sak, muhtarlarla iftarda buluştu

Yerel Haberler

Diyarbakır'ın Hazro İlçe Kaymakamı Salih Sak, mahalle muhtarları ile iftarda buluştu.

Diyarbakır'ın Hazro İlçe Kaymakamı Salih Sak, mahalle muhtarları ile iftarda buluştu.

Mahalle muhtarları ile iftarda bir araya gelen Kaymakam Sak, daha sonra sorun ve sıkıntıları dinledi. Kaymakam Sak, mahalle muhtarlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, seçim sürecine girdiklerini belirterek, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Hisarcık Hazro Yerel Haberler

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