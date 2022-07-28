Kaymakam Şahin 'pitaya' üreticilerini yalnız bırakmıyor

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de İlçe Kaymakamı Cemal Şahin tarafından başlatılan ve 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya projesine her geçen gün yeni dahil olan üreticilerle birlikte büyümeye devam ederken, Kaymakam Şahin üreticileri yalnız bırakmıyor.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin tarafından 3 yıl önce startı verilen ' Efeler Diyarında Pitaya' projesi aralıksız sürüyor. Yeni üreticilerin de dahil olması ile büyümeye devam eden proje çerçevesinde Kaymakam Şahin, pitaya seralarını sık sık ziyaret ederek üreticilerle buluşuyor. Gece gündüz demeden üreticilerin yanında olan Kaymakam Şahin, son olarak Mesutlu ve Umurlu Mahallelerinde bulunan ve ilk ürünlerinin hasata hazır hale geldiği seraları ziyaret etti.

Efeler ilçesinin pitaya üretim merkezi haline geldiğini ve 25 serada üretim yapıldığını ifade eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Efeler Diyarında Pitaya projemiz seralarında inceleme yaptık. 3 yıl öncesiydi, karar vermek kolay değildi. İnsanların önüne yeni bir projeyle çıkılmıştı. Riski yüksekti. Hatta bu adamlar yeni icatlar çıkartıyor ve yeni bir ürüne ne gerek var deniyordu. İşte bu atmosfer içerisinde doğru yolda olduğundan emin olmak ve insanları yeni ve bilmedikleri bir ürüne ikna etmek kolay değildi. Ama birlikte çalıştığımız, kendini tarıma ve üretime adamış bir ekip ve bu ekibe inan, alanında öncü ve yenilikçi üreticiler sayesinde bu günleri gördük. ve gelinen noktada artık Efeler bir pitaya üretim merkezi oldu. 25 serada üretim yapılmakta ve ilk nesil seralarda hasat hazırlıkları devam etmekte olup, ihracat bağlantıları yapılmaktadır" diye konuşarak İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve ekibi ile sabır ve azimle çalışan bütün üreticilere teşekkür etti. - AYDIN