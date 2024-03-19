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Edremit'te Şehit Yakınları ve Gazilere İftar Yemeği Düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, daire amirleri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı iftar yemeğinde konuşma yaptı ve şehitlerimiz için dua edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi. Akçay Askeri Kampta düzenlenen iftar yemeğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada; "Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 yıldönümünde sizlerle beraber olmaktan gurur duymaktayız. Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıldönümü. 18 Mart 1915'te 'Çanakkale geçilmez' destanını yazan bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin gurur günü. Bugün, tarihi boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna ölmeyi göze alan bir milletin, sarsılmaz inanç ve kararlılığıyla sergilediği, milli mücadelenin gidişatını değiştirdiği gündür. Şanlı ecdadımız tarafından millet olma bilincinin tohumları atılarak, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyet'in kurulmasına zemin hazırlayan bu destanla, bu topraklar bize vatan olmuştur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere, devlete, millete evlatlarımızın emanetidir. Devletimiz de her zaman onların yanındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle başta ulusumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Kaymakam Odabaş'ın konuşmasının akabinde İlçe Müftülüğü tarafından şehitlerimiz için dua edilmesinin akabinde düzenlenen yemek son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Odabaş Çanakkale Balıkesir 18 Mart Edremit Yerel Politika Haberler

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