Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi Balıkesir Valiliği öncülüğünde yürütülen "İbrahimce Mahallesi İyileştirme Projesi" sınırlarında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında Roman Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği öncülüğünde yürütülen "İbrahimce Mahallesi İyileştirme Projesi" sınırlarında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında Roman Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İbrahimce Mahallesi özelinde yürütülen proje sınırlarında özellikle eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarında kurumların koordinasyonuyla çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor. Bu sınırlarda Roman Dernek başkanları ile bir araya gelen Kaymakam Odabaş, yürütülen proje hakkında bilgiler sunarak, yapılacak faaliyetler ve çalışmalara değindi. Projenin başarıya ulaşmasında Roman Derneklerinin desteğinin önemine değinen Kaymakam Odabaş, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında dernek başkanlarının görüş ve önerilerini aldı. İbrahimce Mahallesinde gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ileten Roman dernek başkanları, Kaymakam Odabaş'a teşekkür etti. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Ahmet Odabaş Balıkesir Edremit Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaymakam Odabaş, Roman Dernekleri ile bir araya geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.