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Bayındır Kaymakamı Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Bayındır Kaymakamı Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti
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Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, kahraman gazilerin hatıralarını dinleyerek kendilerine sağlık ve afiyet dileklerini iletti. Devletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu hissettiren ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Mete, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterilen kahramanlık ve fedakarlığın Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Mete, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna canlarını hiçe sayarak ortaya koyan tüm şehitleri rahmet ve minnetle, hayatta olan gazileri ise şükran ve saygıyla andıklarını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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