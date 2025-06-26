Kaymakam Korkusuz'dan şehit ailesine anlamlı ziyaret

Ağrı'nın Diyadin ilçesine yeni atanan Kaymakam Furkan Korkusuz, ilk ziyaretini Şehit Güvenlik Korucusu Çetin Polat'ın annesi Şirin Polat'a yaptı. Ziyarette kurum amirleri de Kaymakam Korkusuz'a eşlik etti.

Şehidin ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Kaymakam Korkusuz, başta Şirin Polat olmak üzere tüm aile fertlerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Çetin Polat'a Allah'tan rahmet dileyen Korkusuz, ailenin taleplerini ve ihtiyaçlarını da yerinde dinledi. - AĞRI