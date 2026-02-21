Haberler

Kaymakam Dalak kurum amirleriyle Kızılay'ın iftarında vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Dalak kurum amirleriyle Kızılay'ın iftarında vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılay tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için çalışmalar başlatacağını duyurdu. Ramazan ayının dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılay tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi, çözüm için çalışma başlatılacağını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte Sarıgöl Türk Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Sarıgöl Türk Kızılayı tarafından belirlenen 80 vatandaşın yer aldığı iftar programında Kaymakam Halil Dalak, davetlilerle tek tek sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Dalak, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirten Dalak, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını söyledi.

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi ise Kaymakam Dalak ve kurum amirlerinin programa katılmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Katılımlarından dolayı Sayın Kaymakamımız Halil Dalak ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Ümraniye'de yol verme kavgası silahlı tehdide dönüştü

Neredeyse kan akacaktı! Yol verme kavgasında silah çekti
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı