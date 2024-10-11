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Kaymakam Göksu Bayram, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Talepleri Dinledi

Kaymakam Göksu Bayram, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Talepleri Dinledi
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Yurtseven ve Alikalkan köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaymakam Bayram, beraberindeki kurum amirleri ile Yurtseven ve Alikalkan köylerini ziyaret etti. Okulları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Bayram, ardından vatandaşların dile getirdiği sorunları ve taleplerini not aldı. Kaymakam Göksu Bayram, "Bu ziyaretlerimizin tek amacı, vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize bağlı Yurtseven ve Alikalkan köyümüze yaptık. Sonbahar aylarına girdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinledik" diye konuştu.

Bayram'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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