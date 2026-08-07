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Kaymakam Yılmaz'dan Kıbrıscık Pazarı'na Ziyaret

Kaymakam Yılmaz'dan Kıbrıscık Pazarı'na Ziyaret
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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kaymakam Feyza Yılmaz, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kaymakam Feyza Yılmaz, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başlamasının ardından saha ziyaretlerine ağırlık veren Kaymakam Feyza Yılmaz, Kıbrıscık pazar yerinde tezgahları tek tek gezdi. Pazarcı esnafıyla sohbet eden Yılmaz, esnafa hayırlı işler ile bol ve bereketli kazançlar diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Yılmaz, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette Kaymakam Feyza Yılmaz'a İlçe Emniyet Amir Vekili Resul Arslanaydın ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğukan Güçlü eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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