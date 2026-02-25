Bilecik'te gönüller iftar sofrasında buluştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Namlı ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Namlı ailesinin sofrasına konuk oldu. Gönüllerin buluştuğu bu anlamlı akşamda; Ramazan'ın manevi iklimi, samimi sohbetler ve paylaşılan sofralarla hissedildi. Kaymakam Kılıç, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik bağlarını pekiştiren yönüne dikkat çekerek aileye hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Bu mübarek ayın; sevgi, huzur ve bereketiyle tüm hanelere hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Gönüllerin bir araya geldiği, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu ayda, toplumumuzun birliği ve kardeşliği için hep birlikte el ele olmalıyız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı