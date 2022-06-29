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Kaymakam Dundar, sorunları yerinde dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Dundar, sorunları yerinde dinledi

Sinop Gerze Kaymakam Dundar, Gerze ilçesi Abdaloğlu ve Acısu köylerinde halk toplantısı yaptı.

Sinop Gerze Kaymakam Dundar, Gerze ilçesi Abdaloğlu ve Acısu köylerinde halk toplantısı yaptı.

Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, geleneksel hale getirdiği köy ziyaretleri kapsamında ilçe Abdaloğlu ve Acısu köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Muhtarlar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Dundar ve beraberinde Kaymakam Refiki Özlem Doğan, Gerze İlçe Jandarma Komutan V. J.Ast. Sb. Kd. Bşçvş. Erkan Duymaz, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Burma ve İzzet Karaman, İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Aksu ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Kutlu, köylülerin sorunlarını dinlediler. Kaymakam Dundar, yapmış olduğu konuşmasında köy ziyaretlerini nüfus yoğunluğunun fazla olduğu köylerden az olan köylere doğru gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dundar, "Tüm köylerimizi bu şekilde gezip vatandaşlarımızla sorunlar, sıkıntılar ve talepler noktasında istişareler yapıyoruz. Sizler sorunlarınızı aktaracaksınız, bizler de muhtarımız ve çalışma arkadaşlarımızla beraber sorunların çözümü noktasında gayret göstereceğiz" dedi.

Erfelek suyu ile ilgili olarak Kaymakam Tekin Dundar, DSİ'nin iki defa ihale yaptığını fakat yüklenici firmaların teminatlarını yakarak ihaleden çekildiğini kaydetti.

Dundar, bu su projesinden dönüşün olmayacağını, devlet yatırımının er geç tamamlanacağını belirtti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Hisarcık Sinop Gerze Yerel Haberler

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