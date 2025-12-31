Haberler

Tatvan Kaymakamı Demirer'den yeni yıl ziyaretleri

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yeni yıl dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile birlikte görevdeki personeli ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı ve teşekkür etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur ile birlikte, yeni yıl dolayısıyla görevde olan personeli ziyaret etti.

Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet; Polis Uygulama Noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasını ziyaret ederek, görev başındaki personelle bir araya geldi. Ziyaretlerde personelin çalışmaları hakkında bilgi alan Demirer, özverili görevlerinden dolayı teşekkür ederek personele kolaylıklar diledi. - BİTLİS

