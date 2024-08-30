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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şehit jandarma erin mezarı ziyaret edildi

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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve ilçe protokolü, Siirt Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden döşenmiş mayının patlaması sonucu şehit olan jandarma komando er Fevzi Tekes'in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Duanın ardından protokol, şehit erin annesi Rukiye Tekes'i evinde ziyaret etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Kaymakamı Halil Dalak, 12 Eylül 2010 yılına Siirt Eruh ilcesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenmiş mayının patlaması sonucu şehit olan jandarma komando er Fevzi Tekes'in mezarında dua okudu ardından da annesi Rukiye Takes'i ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve ilçe protokolü 12 Eylül 2010 yılına Siirt Eruh ilcesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenmiş mayının patlaması sonucu şehit olan jandarma komando er Fevzi Tekes'in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Okunan duanın ardından protokol şehit jandarma komando er Fevzi Tekes'in annesi Rukiye Tekes'i evinde ziyaret ettiler. Kaymakam Dalak ve ilçe protokolü şehit annesi Takes ile bir süre sohbet ettikten sonra el öpüp evden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Komando Sarıgöl manisa Siirt Eruh PKK Yerel Haberler

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