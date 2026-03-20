Kaymakam Dalak, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Dalak, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte bayram münasebetiyle Bağlıca Mahallesi'nde şehit Bekir Boğa'nın kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaymakam Dalak ve beraberindekiler, kabir ziyaretinin ardından şehit Bekir Boğa'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Heyet ayrıca ilçede yaşayan 92 yaşındaki en yaşlı şehit annesi Ayşe Boğa'yı da ziyaret etti. Dalak, Ayşe Boğa'nın elini öperek hayır duasını aldı.

Program kapsamında Bağlıca Mahallesi'nde ikamet eden gaziler Özen Kıllı ve Mehmet Çetin de ziyaret edildi.

Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Halil Dalak, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
