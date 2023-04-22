Kaymakam Bayram ve Başkan Altın'dan taziye ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, taziye ve hasta ziyaretinde bulundular.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, taziye ve hasta ziyaretinde bulundular.

Beraberinde Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile ilçe merkezinde taziye ve hasta ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Göksu Bayram, aile fertlerine taziyelerini bildirirken, hastalara ise acil şifalar diledi.

Taziye ve hasta ziyaretinde Kaymakam Bayram'a Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk eşlik etti. - MUŞ