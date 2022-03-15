Kaymakam Aydın'dan evi yanan ailelere ziyaret

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Hacıbekir Mahallesi'nde evleri yanan aileleri ziyaret ederek, destek vereceklerini söyledi.

Hacıbekir Mahallesi Lale Paşa 10. Sokakta ikamet eden Ali Tekin'e ait evde önceki gece sobadan kaynaklı, Bağlar 1. Sokak'ta ikamet eden Magada Ustaraşvılı adlı yabancı uyruklu şahsın evinde de elektrikten kaynaklı yangın çıkarak, büyük hasar meydana gelmişti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tekin ve Ustaraşvılı ailelerini evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yangında zarar gören ailelere her türlü desteğin verileceğini ifade eden Aydın, "İlçemiz Hacıbekir Mahallesi Bağlar 1. Sokak ve Lale Paşa 10. Sokak'ta evleri yanan Tekin ve Ustaraşvılı ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Can kaybımızın olmaması tek tesellimiz. İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak ailelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili birimlerimize gerekli talimatları vermiş bulunmaktayız. Bu süre içinde ailelerimizin mağdur olmamaları için kendilerine kira desteğinde bulunacağız. Yangıdan dolayı zarar gören ailelerimizin evlerinin onarımına da katkıda bulunacağız" dedi.