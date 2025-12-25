Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Mikail Aydın ve on ikinci sınıf öğrencisi Kardelen Arıcı'nın evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdinç Güner ve öğretmenlerimizin katılımlarıyla, Misafirim Kaymakamım projesi kapsamında öğrencilerimiz Mikail Aydın ve Kardelen Arıcı'nın ailelerine ziyaret gerçekleştirildi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet ederek hedeflerini dinledi ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

