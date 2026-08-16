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Adıyaman Gölbaşı'nda Kaymakam Algın'dan Gençlik Merkezi Ziyareti

Adıyaman Gölbaşı'nda Kaymakam Algın'dan Gençlik Merkezi Ziyareti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın, Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar'dan bilgi alan Algın, kurslara katılan öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve gençlere yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın, Gençlik Merkezini ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaymakam Algın, ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar'dan merkezde yürütülen çalışmalar ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.

Merkezde kurslara katılan öğrencilerle de bir araya gelen Algın, öğrencilerle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Algın, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, merkezin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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