Kaymakam Acar gazilerle ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayramlaştı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kurban Bayramı vesilesiyle Kaymakam Osman Acar gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kurban Bayramı vesilesiyle ilçede yaşayan Kıbrıs Gazileri Kemal Avcı ve Hüseyin Kırıcı'yı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyarette gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Osman Acar, gazilerin milletin şeref nişanesi olduğunu ifade ederek, onların fedakarlıklarının daima minnet ve hürmetle yad edildiğini belirtti.

Ziyaret çerçevesinde Gökçeada'da yaşayan şehit aileleriyle de bir araya gelen Kaymakam Osman Acar, şehit yakınlarının bayramını tebrik ederek devletin her daim şehit ailelerinin ve gazilerinin yanında olduğunu vurguladı. Aziz şehitlerin emanetleri olan kıymetli aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam, onların talep ve düşüncelerini dinleyerek birlik, beraberlik ve vefa duygusunun önemine dikkat çekti.

Program kapsamında ilçede bulunan aziz şehidin kabri de ziyaret edildi. Dualarla gerçekleştirilen kabir ziyaretinde şehit rahmet, minnet ve şükranla yad edilirken; vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlar için dua edildi. Kaymakam Osman Acar, yaptığı değerlendirmede; "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu aziz vatanın bağımsızlığının ve milletimizin istikbalinin en büyük teminatıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanet olup, devletimizin şefkat eli ve vefa duygusu daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı