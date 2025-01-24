Kayıp Kızın Yıl Dönümünde Yürek Burkan Paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar, kızının kayboluşunun yıl dönümünde yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Acılı anne, kızı Buse'nin fotoğrafları eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu mesajda, "24 Ocak unutulmuyor Busem. Bu kadar derin yara açılır mı?" ifadelerine yer verdi.

Kader Buse Acar, 24 Ocak 2019'da Kemer'de meydana gelen hortum sırasında, annesi Ayla Acar'ın kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolmuştu. Aracın sürüklendiği derenin çevresinde ve denize doğru yapılan aramalarda, genç kıza ait bazı kişisel eşyalar bulunmuş ancak kendisine ulaşılamamıştı. Acar ailesi, aradan geçen yıllara rağmen kızlarının yokluğuyla yaşamaya çalışıyor. Anne Ayla Acar ve baba Ahmet Acar, sosyal medya hesaplarından sık sık kızlarını anarak özlemlerini dile getiriyor.

Kayıp ve acı hiç geçmedi

Kader Buse Acar'ın kaybı, ailesi için unutulmayacak bir acı olarak kalmaya devam ediyor. 24 Ocak tarihinin, hem aile hem de yakın çevresi için derin bir yara olarak kaldığını ifade eden Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla kızına olan özlemini dile getiriyor. Acar ailesinin acısı, 6 yıl geçmesine rağmen ilk günkü kadar taze.

Ayla Acar, kızının kaybının 6'ncı yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Busem, hep aynı döngü. Yıl dönümleri, kutlamalar. Bir yıl geçiyor diyordun. Değişen bir şey yok. Bir yıl daha geçti. Geldi yine 24 Ocak. Busem, ben gelinceye kadar hazırla gidilecek yerleri derdin. Gidilecek yerler çok. Seni bekliyor. Anneni bıraktığın yerde annen sensiz, yalnız. Bizim için unutulmayacak bir tarih: 24 Ocak. Kardeşlerin de unutmadı. Özlemlerini 24 Ocak'ın ilk dakikalarında dile getirdiler. 24 Ocak unutulmuyor Busem. Bu kadar derin yara açılır mı?"

"İyi ki doğmuşsun"

Ayla Acar, kızının 19 Ocak'taki doğum günü için yaptığı bir başka paylaşımda ise acısını şu sözlerle dile getirmişti:

"Busem, kaç doğum günü kutlayacağım ben derdin. 1. Doğum günü, 2. Doğum günü diye sayardın. Doğum günü kutlamaların aynı devam ediyor. İyi ki doğmuşsun." - ANTALYA