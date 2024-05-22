Kayıp ihbarının ardından cinayet çıktı

GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp ihbarının ardından aracı yanmış halde, kendisi ise ölü bulunan Durmuş Demir'in cinayete kurban gittiği tespit edilmesinin ardından Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'nde Mahkemeye sevk edildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık bir ay önce kayıp şahıs ihbarından vahşice işlenmiş cinayete ulaştı. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen Durmuş Demir'in aracı Keşap ilçesi Fındıklı mevkiinde yanmış halde bulundu. Olayın izini süren Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Plaka Tanıma Sistem, HTS kayıtlarından yola çıkarak cinayetin şüphelilerine ulaştı. Yapılan soruşturma sonucunda ise cinayetin Yağlıdere Ekin yaylasında işlendikten sonra Yağlıdere ilçesinde Ekindere mevkiinde dere kenarına atıldığı tespit edildi.

Cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alınan İbrahim O., Fatma O. ve Olgun A. emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesinde mahkemeye sevk edildi.

-Savcılıktan açıklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Giresun ili Yağlıdere ilçesinde ölmüş vaziyette bulunmasına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla iş bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür. 05/04/2024 günü Keşap ilçesinde yanmış vaziyette bir aracın bulunması ve bu aracın sürücüsüne 02.04.2024 tarihinden itibaren ulaşılamadığından bahisle kayıp şahıs müracaatı bulunması üzerine kayıp şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kollukça yapılan araştırma neticesinde durumundan şüphelenilen iki şüphelinin takibe alındığı, bu hususta yeterli delillere ulaşılması üzerine ifadesine başvurulan şüphelilerin suçlarını ikrar etmeleri ve yer göstermeleri neticesinde maktel yerde maktulün cesedine ulaşıldığı, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip maktulün cesedi üzerinde otopsi işlemlerini yapılmak üzere hastane morguna alındığı, olayı gerçekleştiren her iki şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir şüphelinin de gözaltına alınmıştır" denildi.