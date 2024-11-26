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Kaybolan İmam Fatih Eryılmaz, Kütahya'da Toprağa Verildi

Kaybolan İmam Fatih Eryılmaz, Kütahya'da Toprağa Verildi
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Almanya'da görevli imam Fatih Eryılmaz, 16 gün sonra Hollanda'da cansız bedenine ulaşıldıktan sonra memleketi Kütahya'da cenaze namazı kılındı ve defnedildi. Eryılmaz, iki çocuk babasıydı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Almanya'da görevliyken kaybolmasının ardından 16 gün sonra Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

44 yaşındaki Eryılmaz için Kütahya Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tören öncesinde helallik alındı ve cenaze namazını Ulu Camii imam hatibi Mehmet Ali Sarı kıldırdı. Eryılmaz, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

İki çocuk babası olan Eryılmaz, yaklaşık iki aydır Almanya'nın Duisburg şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde din görevlisi olarak çalışıyordu. 6 Kasım'da kaybolan Eryılmaz'ın cansız bedeni, 17 Kasım'da Hollanda'nın Zaltbommel kenti yakınlarında Ren Nehri'nde bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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