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Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcağa rağmen ekmek parası için ter döküyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcağa rağmen ekmek parası için ter döküyor.

Çoğu zaman 35 dereceyi aşan boğucu sıcak altında çalışmalarını sürdüren tarım işçileri, evlerinden uzakta çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, pancar ve fasulye tarlalarında akşama kadar yoğun ve yorucu mesai harcıyor. Kimi kundaktaki bebeğiyle kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler, bin bir zahmetle aşırı sıcağa rağmen var gücüyle çalışıyor.

Kavurucu sıcağın altında ekmeğini çapa yaparak çıkardığını ifade eden Önder Çevik, "Maden ocakları hariç, dünyanın en zor işi bizimdir. Helal lokma kazanmak için kavurucu sıcaklar altında tarlalarda çalışıyoruz. Böyle altı ay işimiz sürüyor. Kışın ise patates depolarında iş bulabilsek çalışıyoruz, şayet iş bulamazsak vaktimizi boş geçiriyoruz" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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