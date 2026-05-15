Galatasaray'dan Avrupa mesajı
Süper Lig'de 26. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da futbolcular takım otobüsünde "Yetmez bize bu kupa hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a üstü açık otobüsle ulaştı.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.
"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK AVRUPA!"
Galatasaraylı futbolcular, Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı. Otobüsün önüne asılan sarı-kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazısı yer aldı.