Katar için üretilen hücumbotları suya indirildi

Tuzla'da Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki adet 50 metre güdümlü mermili hücumbottan ikincisi denize indirildi. Katar Deniz Kuvvetleri ile imzalanan proje kapsamında inşa edilen Al Gharıyah (Q52) gemisi suya indirildi.

Sac kesimi 22 Kasım 2024'te yapılan hücumbotların ilki Al Wakrah (Q51), 17 Kasım 2025'te başarıyla havuzlanarak denizle buluşmuştu. İkinci geminin de suya indirilmesiyle projede önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Körfez'de etkin görev yapacak

21 Haziran 2023'te Doha'da imzalanan sözleşme kapsamında yapımı süren hücumbotlar; 50,76 metre tam boy, 9,53 metre genişlik ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlandı. Azami 36 knot sürat ve 1000 deniz mili menzil kapasitesi bulunan platformlar, modern sensör ve silah sistemleriyle donatılarak Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi'nde etkin görev icra edecek. Gemiler, Katar'ın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Hücumbotlar; asimetrik harp, devriye faaliyetleri, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve koruma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği görevlerini yerine getirebilecek.

Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri'nin yüksek süratli ve çok maksatlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde güçlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı