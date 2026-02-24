Haberler

Katar için üretilen hücumbotları suya indirildi

Katar için üretilen hücumbotları suya indirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da inşa edilen Katar Deniz Kuvvetleri'ne ait ikinci 50 metre güdümlü mermili hücumbot, Al Gharıyah (Q52), suya indirildi. Proje, Katar'ın deniz güvenliğine büyük katkı sağlayacak.

Tuzla'da Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki adet 50 metre güdümlü mermili hücumbottan ikincisi denize indirildi. Katar Deniz Kuvvetleri ile imzalanan proje kapsamında inşa edilen Al Gharıyah (Q52) gemisi suya indirildi.

Sac kesimi 22 Kasım 2024'te yapılan hücumbotların ilki Al Wakrah (Q51), 17 Kasım 2025'te başarıyla havuzlanarak denizle buluşmuştu. İkinci geminin de suya indirilmesiyle projede önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Körfez'de etkin görev yapacak

21 Haziran 2023'te Doha'da imzalanan sözleşme kapsamında yapımı süren hücumbotlar; 50,76 metre tam boy, 9,53 metre genişlik ve 2,10 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlandı. Azami 36 knot sürat ve 1000 deniz mili menzil kapasitesi bulunan platformlar, modern sensör ve silah sistemleriyle donatılarak Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi'nde etkin görev icra edecek. Gemiler, Katar'ın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Hücumbotlar; asimetrik harp, devriye faaliyetleri, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele, insan kaçakçılığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve koruma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği görevlerini yerine getirebilecek.

Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri'nin yüksek süratli ve çok maksatlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde güçlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler