Katar'dan İran'ın Suudi Arabistan ve BAE'deki enerji tesislerine yönelik saldırılarına kınama

Katar'dan, İran'ın Suudi Arabistan ve BAE'deki enerji tesislerine yönelik saldırılarına tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran'ın enerji tesislerini hedef almasının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bu saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyoruz" denildi. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine tepki gösterilerek, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bölgenin bu haksız saldırıların sonuçlarından korunması ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması adına gerilimin azaltılması yönünde çalışılması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerine yer verildi. Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı