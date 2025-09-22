Kastamonu Üniversitesi'nden Babalar İçin Özel Proje: 'Güçlü Baba Güçlü Özel Birey'

Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı "Güzlü Baba Güçlü Özel Birey" projesi çerçevesinde özel birey babalarına çeşitli atölye eğitimleri verilecek.

Karadeniz Otizm Federasyonu tarafından sunulan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Kastamonu Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yapacağı "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey" projesinin açılışı gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Derneği ve Karadeniz Otizm Federasyonu Başkanı Huriye Boyraz, babaların çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu ve bu sebeple projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

" Türkiye'de babalara yönelik ilk yapılan projedir"

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Havva Kaçan ise projenin Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek, "Projemizin altyapısını daha önce TÜBİTAK destekli 4008 projesi ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen başka bir proje oluşturdu. Proje sürecinde babalar, 'neden annelere proje yapılıyor da babalara yapılmıyor' şeklinde serzenişlerde bulundu. Hatta başlangıçta bazı babalar, eşlerinin projelere katılmasına sıcak bakmadı ve 'oraya gidiyorsun, çok değişiyorsun' gibi yaklaşımlar sergiledi. Ancak daha sonra babalardan gelen yoğun talep üzerine bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Hepimiz biliyoruz ki bir baba, aile çatısını oluşturmada çok önemli bir rol modeldir. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi ve babalarımızın aynı zamanda 'özel babalar' olması nedeniyle bu projeyi ekibimizle birlikte hayata geçirmeyi çok arzuladık. Sizler de destek verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Projenin yürütücülüğünü inşallah ben üstleneceğim" diye konuştu.

"Babaların bazı fiziksel ve duygusal problemlerle baş etmelerini sağlayacağız"

Doç. Dr. Havva Kaçan, "Çocukların bakımından her ne kadar anneler sorumlu ise de babaların da ekonomik anlamda destek olmasının ötesinde onların da stres faktörlerinden etkilendiğini düşünüyoruz. Temel hedefimiz, babanın kendini ifade edememe gibi sorunları nedeniyle ortaya çıkabilecek bazı fiziksel ve duygusal problemlerle baş edebilmesini sağlamak, Bu projede babanın yaşadığı sorunlarla başa çıkmasını sağlayabilecek etkinlikler var. Etkinlikler basit etkinlikler değil, etkinliklerin her birinin ayrı bir amacı var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 6 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Para Yüzme Türkiye Birinciliği müsabakalarında 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre sırt üstü kategorilerinde altın madalya elde eden Mehmet Büyük'e babası Mustafa Büyük tarafından plaket takdim edildi. Açılış töreninin ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU