Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde şehir merkezine kadar inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde gece saatlerinde, bir ayı şehir merkezine indi. Şehir merkezinde ilerleyen bir sürücü, yolda gördüğü ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Aracı fark eden ayı koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün bir süre takip ettiği ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KASTAMONU