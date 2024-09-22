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Kastamonu'nun Güzellikleri Müzik Eşliğinde Tanıtılıyor

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kanun çalarak ilçenin ve doğal güzelliklerin tanıtımını yapan Furkan Kocabaş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Müzik ve doğayı birleştirerek gönüllü turizm elçisi olan Kocabaş, herkesin bu eşsiz doğayı görmesini istiyor.

Kastamonu'nun güzellikleri müzik eşliğinde tanıtılıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun güzellikleri, 2 bin 300 rakımlı Yaralıgöz Dağında kanun çalarak tanıtılıyor.

Bursa'dan iki yıl önce Kastamonu'nun Devrekani ilçesine imam-hatip olarak atanan Furkan Kocabaş, görev yaptığı bölgenin tanıtımı için kanun çalıyor. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Yaralıgöz'ün zirvesine kanun çalarak bunları kayıt altına alan Furkan Kocabaş, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmaya başladı. Paylaşımlarının büyük ilgi görmesi üzerine Kocabaş, ilçenin farklı bölgelerine giderek gönüllü turizm elçisi oldu. Kocabaş, kanun çalarak Devrekani'yi ve Yaralıgöz'ü tanıtmaya devam edeceğini belirterek, herkesin bu eşsiz doğal güzellikleri görmesi gerektiğini kaydetti.

Bursa'da orkestra konservatuar mezunu olduğunu belirten Kocabaş, "Küçüklüğümden beri kanun çalmasını severim. Aynı zamanda bunun yanında klarnet, ritim sazlar dediğimiz darbuka, davul ve bendir de çalabiliyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesaplarında çeşitli zamanlarda paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Kocabaş, "Yaralıgöz'ün doğası, yapısı, güzelliğiyle ilgili, burada sık sık yağmur yağıyor. Yağmur ile birlikte kanun ile parçalar çalıp bunları paylaştıklarım oluyor. İnsanlarda ister istemez buraları merak ediyor. Bana sık sık neresi buralar diye sorular geliyor. Bende görev yaptığım Kastamonu'nun nice güzelliklerinden bir tanesiyiz diyorum. Yaralıgöz'ün şu anda zirvesindeyiz. Kendimde müzik ile buluştuğumda Yaralıgöz gibi kendimi de zirvede hissediyorum. Harika bir doğanın eşsiz parçası gibi. 2 bin 300 rakımlı bir dağın zirvesinde bulunuyoruz. Gerçekten bunun farkında değilim. Havası muhteşem, çok sert bir rüzgarı var ama güneş açtığı zamanda muhteşem bir şekilde insanın ciğerlerine inen tertemiz bir havası bulunuyor. İstisnasız birçok insanın buraya gelip bu havayı teneffüs etmesini isterim. Çünkü temiz hava temiz zihin, temiz zihin temiz gönülle birlikte oluyor. Buraların havasını, tadını, tuzunu kullanmaya, teneffüs etmeye herkesi bekleyebilirim. Elimizden geldiğince buraları tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kastamonu'nun Güzellikleri Müzik Eşliğinde Tanıtılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Yerel

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