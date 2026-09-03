Kastamonu'da özel bireylere sosyal uyum projesi

Kastamonu'da özel bireylerin hayat kalitesini yükselterek, toplumsal ve sosyal uyum becerileri kazandırmak amacıyla hayata geçirilen

Kastamonu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel bireylerin toplumsal ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesini amacıyla hayata geçirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Özel Gereksinimli Bireylere Toplumsal ve Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılması" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım toplantısında, proje kapsamında özel bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebilmelerine ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağı belirtildi.

"Bu projenin oluşmasında birçok arkadaşın emeği var"

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tüm bireylerin bilginin yanında beceri edinmeleri de gerekmektedir. Siz bilgiyle beceriyi birleştirdiğiniz zaman mutlaka kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda da hayatta önemli adımlar atıyorsunuz. Bizler de hem normal hem de özel bireylerin yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Yeter ki onlara fırsat sunalım. Bugün de bu projeyle beraber özel birey olan çok kıymetli özel öğrencilerimize fırsatlar sunarak onların başta temel yaşam becerilerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmeleri, aynı zamanda toplumsal becerileri de yapabilmeleri ve bu noktada da sadece temel yaşam becerileri ve sosyal uyum becerilerini geliştirmekle kalmayıp, ilerleyen zamanlarda da istihdama yönelik kazanımlar elde edeceklerini biliyoruz. Bu projenin oluşmasında birçok arkadaşın emeği var, sivil toplum kuruluşlarının emeği var. Ben başta sivil toplum kuruluşlarındaki bu projeye destek veren kıymetli dernek başkanlarımıza, onların kıymetli üyelerine, okullarımıza, ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Harika bir proje ekibi kurduk"

Proje yürütücüsü Başöğretmen Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Yalçın ise projeyle ilgili bilgiler vererek, "İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda çalışırken birçok etkinlikler yaptık, etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde diğer okullarla birlikte çalışmıştık. Çalıştığımız okullarımıza kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla gelen öğrencilerimizle birlikte çalışma fırsatımız oldu. Yaptığımız etkinliklerin sonunda bize, 'Hocam, bir daha yapacak mısınız, ne zaman yapacaksınız, tekrar yapar mısınız' gibi geri dönüşler oldu. Biz de bu öğrencilerimiz için daha fazla neler yapabiliriz, kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerine fırsat sunulacakları, kendilerini gösterebilecekleri neler yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzdan harika bir proje ekibi kurduk. Proje ekibiyle fikir alışverişinde bulunduk. Bir fikrin üstüne başka fikirler ekledik derken böyle bir proje çıktı. Özel bireylerimiz sadece ssınıfta kalıp öğrensinler istemedik. Yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrensinler istedik" diye konuştu.

Özel bireylerin desteklendiğinde önemli şeyler başarabildiğini söyleyen Yalçın, "Bazen sadece ilk adımı atarken çekiniyorlar, yanlış yapmaktan korkabiliyorlar. Ama uygun ortamı oluşturduğumuzda, ne yapacaklarını anlattığımızda ve onlara gerçekten fırsat verdiğimizde çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Biz de projemizi tam olarak bunun üzerine kurduk. Onlara sadece bir şey öğretmek değil, öğrendiklerini kullanabilecekleri ortamları oluşturmak istedik. 'Birlikten güç doğar' mantığıyla birçok kurumun kapısını çaldık, projemizi anlattık, neler yapmak istediğimizi anlattık ve hiçbir kurumdan elimiz boş dönmedik. Herkes kendi alanında katkı sunmak istedi. Bugün projemiz akademisyenlerimiz, kurumlarımız, okullarımız ve destek veren bütün paydaşlarımızla birlikte bu proje çok daha anlamlı hale geldi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel birey öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ile söyledikleri türküler büyük beğeni topladı. Özel bireyler, projenin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Programda, projenin uygulama sürecine ilişkin değerlendirme ve bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı