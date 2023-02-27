Kastamonu'da iki köyde kadın ve erkek nüfusu eşitlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) açıklanan 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki köyün erkek ve kadın nüfusu eşitlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) açıklanan 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki köyün erkek ve kadın nüfusu eşitlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı. Buna göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Çakırlar köyü nüfusu 25 erkek ve 25 kadın toplamda 50 kişi, Mısmılağaç köyünde ise 39 erkek ve 39 kadın toplam 78 kişi oldu. Her iki köyün kadın ve erkek nüfusu eşitlenmiş oldu.

Genelde çiftçilikle uğraşılan, evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı her iki köyde, sosyal yaşantının da güzel örneklerinden birini oluşturdu.

Çakırlar köyünde yaşayan bir kişi, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekerek, "Tosya ilçesine bağlı 54 köyde olduğu gibi özellikle bu iki köyde kadınlar her zaman eşlerine destek veriyor. Erkeklerde de kadınların kıymetini biliyor. Her iki köyün nüfus verilerinde de buna paralel olarak kadın ve erkekler eşit çıktı" dedi. - KASTAMONU