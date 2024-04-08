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Kastamonu'da Baygın Halde Bulunan Yaşlı Vatandaşın Kedileri Sahipsiz Kaldı

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde barakada, 36 kedisiyle birlikte yaşayan yaşlı vatandaş, evinde baygın halde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan vatandaşın kedileri ise sahipsiz kaldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Kırlardere Mahallesi Ayanoğlu Sokak'ta yaşayan 70 yaşındaki Nazmi Özsoy, fitre vermek için gelen komşuları tarafından baygın halde bulundu. Aldığı aylığı ile yaşadığı barakada 36 kedi besleyen Özsoy'u hareketsizce bulan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özsoy, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özsoy, Tosya Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 1 haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren Özsoy'un kedileri ise sahipsiz kaldı. Özsoy'un komşuları ve köyde yaşayan gençler, kedilere mama ve su bırakıyor. Özsoy'un komşuları, bakmakta zorlandıkları kedilerin sahiplendirilmesini ya da hayvanseverlerin kendilerine destek olunmasını istedi.

"Kedileri sahiplendirmek istiyoruz"

Özsoy'un kedilerini besleyen Muhammed Ömer Ersoy, "Biz, buraya arkadaşlarımızla 2-3 günde bir geliyoruz. Kedilere mama ve su veriyoruz. Amcamız rahatsızlandığı için buradaki kedileri sahiplendirmek istiyoruz. Ağlı ilçe merkezi köye biraz uzak. Kediler o yüzden susuz ve aç kalıyor. Amcamız şu anda yoğun bakımda rahatsız kendisi" dedi.

"Köylüler ellerinden geldiği kadar yardım ediyor ama yeterli olmuyor"

Fitre vermek için geldikleri sırada köyün imamı tarafından evinde baygın halde bulunduğunu söyleyen Ersoy, "Hocalar Ramazan ayı olduğu için fitre vermeye gelmişler. Amcamızın evine giriyorlar, amcamız yatakta baygın şekilde yatar vaziyette buluyorlar. Amcamızı öyle gördükten sonra ambulansa telefon açıyorlar. Ambulans gelip amcamızı alıyor. Amcamız şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Buradaki kediler de aç ve susuz kaldı. Arkadaşlarımızla biz buraya gelmeye çalışıyoruz fakat ilçe merkezi köye uzak. Her zaman köye gelip gidemiyoruz. Kedilerimiz sahipsiz kaldı. Köylüler ellerinden geldiği kadar yardım ediyor ama yeterli olmuyor. Kedilere sahip çıkılmasını istiyoruz. Kedileri sahiplendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Devletimizin büyüklerinden ve hayvan severlerden yardım bekliyoruz"

İstanbul'dan Ramazan Bayramı için Ağlı ilçesine gelen Hüseyin Efe Yürük ise, "Biz, Ağlı ilçe merkezinden köye geliyoruz. Köyde yaşlı bir amcamız vardı. Kendisi tek başına yaşıyordu ve burada 30-40 civarında kedisi bulunuyordu. Kedilere tek başına bakmaya çalışıyordu. Yaşlandığı için çalışamıyor, maddi durumu da çok iyi değildi. Kendisi elinden geldiğince köylülerden aldığı yardımlarla birlikte kedilerine bakıyordu. Artık yediği bir şey mi dokundu yoksa başka şüpheli bir durum mu var bilemiyoruz. Yoğun bakımda şu anda tedavi görüyor. Köydeki hoca, fitre getirmeye geldiği zaman fark etmiş. Ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bizlerde köyün gençleri olarak hayvanlara elimizden geldiği kadarıyla bakmaya çalışıyoruz. Bugün yine geldik ve kedilere mama getirdik. Biz elimizden geldiğince kedileri beslemeye çalışıyoruz ama elimizden bu kadarı geliyor. Daha fazlasını devletimizin büyüklerinden, hayvan severlerden bekliyoruz. Bizim elimizden daha fazlası gelmiyor. Kedilerinde artık sahiplendirilmeye ihtiyacı var. Burada köyde çok fazla insanda yok. Kedilere bakabilecek çok kişi de yok. Bizde elimizden geldiğince köyün gençleri olarak yardım etmeye çalışıyoruz, hayvanlara sahip çıkmaya onlara bakmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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