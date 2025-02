Kastamonu'da 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Anıldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, ikinci yılında Kastamonu'da anıldı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Kastamonu Valiliği himayesinde düzenlenen programla anıldı. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Hasanbeşe tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Biriminin çalışmalarını içeren video ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan video izlendi. Programda depremde yapılan çalışmaların yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

"Son 125 yılda doğal afetlerle birlikte 140 binden fazla insanımız hayatını kaybetti"

Programda konuşan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekci, "6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin üzerinden tam iki yıl geçti. 6 Şubat günü ülke tarihimizin en acı günlerinden birisine uyandık. Asrın felaketini yaşadık. Ülkemiz jeolojik özellikleri sebebiyle tarihte ve günümüzde çok sayıda deprem yaşayan ülkelerden birisidir. Ülkemiz, depremlerin yanında heyelan, sel, çığ, orman yangını gibi pek çok doğal afeti yaşadı. Son 125 yılda depremler başta olmak üzere diğer doğal afetlerle birlikte yaklaşık 140 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Ne yazık ki bu afetlerin en büyüğünü 6 Şubat 2023 günü yaşadık" dedi.

"Asrın felaketinde 54 binden fazla insanımızı toprağa verdik"

2023 yılında 6 Şubat ve ilerleyen günlerde yıkıcı etkiye sahip toplam 7 büyük depremin meydana geldiğini söyleyen Tüfekci, "Bunun yanı sıra 57 bin artçı depremi hissettik. Meydana gelen asrın felaketinde 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi depremden etkilendi. Depremde 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkımlar gerçekleşti. Deprem şehirlerimizde ulaşım, iletişim, enerji ve kentsel altyapıya da büyük zarar verdi. 6 Şubat depreminin yıkıcı etkisi, Hiroşima kentine atılan atom bombasının 2 bin katı büyüklüğe ulaştı. Enerji birimi tabiriyle 30 katrilyon julluk bir enerji oluştu. Ne yazık ki asrın felaketinde 54 binden fazla insanımızı toprağa verdik, 100 binden fazla insanımız hastanelerde tedavi gördü. Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes, milletimizin umudunun yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu" diye konuştu.

"Yıkılan 38 bin 901 binada arama çalışması yürütüldü"

Depremde 35 binden fazla arama kurtarma personelinin görev aldığını belirten Tüfekci, "Yıkılan 38 bin 901 binada arama çalışması, içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada ise arama ve kurtarma faaliyeti yürüttü. Tüm dünyadan başta arama kurtarma olmak üzere sağlık, sosyal yardım çalışmalarına destek amaçlı ekipler ülkemize geldi. Deprem bölgesinde güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında 140 bin personel görev aldı. Ülkemizin her ilinden ve her kurumundan 650 binden fazla kamu görevlisi, beslenmeden barınmaya, sağlıktan psikososyal desteğe, altyapıdan enerjiye, tarımdan ulaşıma, eğitimden iyileştirme çalışmalarına kadar pek çok alanda canla başla çalıştı. Bölgedeki yaraların sarılmasında tüm çalışanlarımıza AFAD teşkilatı mensubu olarak müteşekkiriz. Zor günde millet-devlet dayanışmasının destansı örnekleri sergilendi" şeklinde konuştu.

"Yaşanabilecek olumsuzlukları önceden görüp tedbir almak durumundayız"

Kuzey Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Murat Yiğit ise, "6 Şubat asrın felaketi, depremin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutmayacağız. Bunun dışında da yapmamız gerekenleri yapmaya devam ediyoruz. Gönüllülerden oluşan bir ekiple çalışıyoruz. Her milletin karakteristik özellikleri vardır. Biz de güzel karakteristik özelliklerimizden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı gönül rahatlığıyla söyleyebileceğimiz şekilde Maraş depremlerinde de, bundan önce yaşadığımız afetlerde de birçok alanda gösterdik ve gösteriyoruz. Yalnız birazcık bu deprem bize şunu da gösterdi. Afetler ya da işte birtakım musibetler yaşandıktan sonra bir araya kenetlenmek çok güzel ama birazcık da bu afetlerden önce hazırlık yapmak, yaşanabilecek olumsuzlukları önceden görüp tedbir almak durumundayız. Birazcık öz eleştiri yaparsak bu konuda, bazen zayıf kalabiliyoruz. Onun için biraz daha çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU