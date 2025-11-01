Haberler

Karya Farma HBX Ar-Ge, Türkiye'nin Sağlık ve Biyoteknoloji Alanında Yeni Bir Ürün Geliştiriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge, sağlık ve biyoteknoloji alanında stratejik öneme sahip yeni bir ürün geliştirme sürecine başlamış olup, bu ürünle Türkiye'nin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma getirilmesi hedefleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge, stratejik öneme sahip yeni bir ürün geliştirme sürecine başladığını duyurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sağlık, biyo Teknoloji ve ileri moleküler formülasyon teknolojilerini barındıran yenilikçi ürünün, uluslararası pazarda Türkiye'yi üst lige taşımasının hedeflendiği açıklandı.

Çalışmalarını "Bilim merkezli inovasyon" yaklaşımıyla sürdürdüklerini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge kurucusu Hakan Başlık, stratejik ürünün hem sağlık hem savunma biyoteknolojisi açısından geniş etki potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığının, bugün stratejik ürünlere sahip olmakla mümkün olduğuna inandığını kaydeden Başlık, "Geliştirdiğimiz bu özel formülasyon, yalnızca bir ürün değil; milli şifa vizyonunun ve yerli biyo Teknoloji gücünün bir sembolüdür. 18 yıllık Ar-Ge birikimimiz, patentli formülasyonlarımız ve uluslararası bilimsel disiplinle harmanlanan çalışmalarımızla, hem insan sağlığına hem ülkemizin stratejik kapasitesine hizmet edici bir adım atıyoruz. Bu ürün, Türkiye'nin geleceğine dair bilimsel bir yatırım ve küresel rekabette güçlü bir hamle olacaktır." diye konuştu.

Proje ekibinde yer alan Kimyager Aslı Aktaş; "Bu stratejik ürün, incir ve zeytin molekülleri gibi antik Anadolu mirası bitkisel bileşenleri; yüksek bilimsel teknoloji, biyokimya ve moleküler mühendislikle buluşturan özgün bir formülasyon içeriyor. Amacımız, kadim bitkisel bilgelik ile modern bilimsel yöntemleri bir araya getirerek; bağışıklık sistemi, hücresel iyileşme ve biyolojik dayanıklılık üzerinde yüksek etkili bir çözüm üretmek. Bu çalışma, sadece bir ürün değil; aynı zamanda Anadolu'nun kimyasal ve biyolojik hazinesinin modern bilime armağanıdır." İfadelerine yer verdi. - AYDIN

