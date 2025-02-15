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Karya Farma HBX Ar-Ge, ADÜ Teknokent'te Başarılarını Paylaştı

Karya Farma HBX Ar-Ge, ADÜ Teknokent'te Başarılarını Paylaştı
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ADÜ Teknokent'te Karya Farma HBX Ar-Ge kurucusu Hakan Başlık, genel müdürleri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ile bir araya gelerek biyoteknoloji ve sağlık alanındaki projeler hakkında bilgi verdiler. Karya Farma, yaklaşık 18 yıl içinde 18 ayrı patente imza attı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'in en çok patent alan firmalarından Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ile Teknokent Genel Müdürleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanı olan ADÜ Rektör Yardımcısı'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

ADÜ Teknokent Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Cemal İyem, bu görevi devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı görevine getirildi. Prof. Dr. Cemal İyem'i Teknokent'te görev yaptığı eski mesai arkadaşları ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Teknokent Genel Müdürlüğü'nden Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Fatih Ulutaş ile Karya Farma HBX AR-GE Kurucusu Hakan Başlık ziyaret etti. Ziyarette, Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından yürütülen bilimsel, teknolojik ve biyoteknolojik projeler ele alınırken Teknoket'in eski ve yeni yöneticileri geçmiş günleri yad etti.

Yaklaşık 18 yıldır sürdürdükleri çalışmalarda 18 ayrı patente imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ekip arkadaşları adına ADÜ Teknokent'in eski ve yeni Genel Müdürlerine teşekkür eden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, çalışmalarını biyoteknoloji ve sağlık sektörlerinde yenilikçi çözümler sunarak uluslararası alanda sürdürdüklerini belirtti.

Karya Farma HBX Ar-Ge'nin geliştirdiği HBX-2371, kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalık üzerinde biyoteknolojik çözümler sunan ve bilim dünyasında dikkat çeken bir formülasyon olarak öne çıktığını kaydeden Başlık, "Yaklaşık 20 yıl önce zorlu bir yolculuğa başladık. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ADÜ Teknokent yöneticilerine teşekkür ediyoruz. HBX-2371, biyoteknoloji ve sağlık alanında Küba'daki inovatif çalışmalarla benzer bir perspektifte ilerlemeye başladı. Özellikle bitkisel bazlı tedavi formülleri ile dikkat çeken çalışmamızın bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese müteşekkiriz" diyerek Prof. DR. İyem'e yeni görevinde başarı diledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karya Farma HBX Ar-Ge'nin elde ettiği başarıların Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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