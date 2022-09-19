Kartal'da Düzenlenen 9 Günlük Çocuk Festivali Konserle Sona Erdi

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenlenen ve dokuz günlük Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali konserle sona erdi. Festivalde 5 ülkeden 45 yazar çocuklarla buluştu.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde düzenlenen ve dokuz günlük Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali konserle sona erdi. Festivalde 5 ülkeden 45 yazar çocuklarla buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kartallı çocuklar ile ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festival binlerce kişiyi ağırladı. 10-18 Eylül arasında düzenlenen festivalde; geleneksel çocuk oyunlarından boyama etkinliklerine, atölyelerden sihirbaz gösterilerine birçok farklı aktivite de yapıldı. Tiyatrolar, kukla gösterileri, konserler, söyleşiler, çizgi film gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler dokuz gün boyunca çocuklarla birlikte oldu. Kartallı miniklerin doyasıya eğlendiği ve eğlenirken öğrendiği etkinlikler ailelerin de beğenisini kazandı.

5 ÜLKEDEN 45 YAZAR ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, 'Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal' sloganından yola çıkılarak hazırlanan festival programında ünlü isimler sahne aldı. Festivale toplamda beş ülkeden kırk beş yazar ve sanatçı konuk oldu. Festivalin onur konuğu olan, Fatoş Oyuncakları'nın kurucusu Fatoş İnhan'a onur ödülü Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından takdim edildi.

Festivalde ayrıca İlhan Şeşen, Sunay Akın, Levent Üzümcü, Sevinç Erbulak, Necdet Neydim, Ömür Kurt gibi tanınmış sanatçılar ve yazarlar sevenleriyle buluştu. 9 gün boyunca çocuklar edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

FESTİVAL KONSERLE BİTTİ

Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali'nin son gününde de Kartallıların katılımı yoğun oldu. Günün ilk söyleşisini Utku Haser yapt. Ardından Ömür Kurt ve Bahar Eriş ortak bir söyleşinin ardından kitaplarını sevenleri için imzaladı. Akşam saatlerinde ise Uzman Psk. Hakan Aytaç disleksi hakkında yanlış bilinenleri anlatırken, Nazlı Çevik Azazi ve Faysal Macit müzikli masal anlatısı düzenlendi.

Günün finalinde Eda Alakuş sahne aldı. Sevilen sanatçı Türk Halk Müziği'nin en güzel eserlerini minik dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Hep bir ağızdan söylenen türkülerle birlikte festival sona erdi.