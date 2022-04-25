Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin Yetenekli Öğrencilerinden Resim Sergisi ve 23 Nisan Konseri

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi Resim ve Müzik bölümlerinden mezun olan öğrenciler, 'Mezuniyet Sergisi' ve '23 Nisan Konseri' düzenledi.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde önce Sanat Akademisi Resim Bölümü'nün mezuniyet sergisi açıldı.

9 – 16 yaş arası 20 öğrencinin 3 yıllık emeklerini yansıtan 55 eserin yer aldığı serginin bir bölümü de Kartal Belediyesi meclis salonu katında sergilenmeye başladı. Ressam Murat Havan'ın ve diğer hocaların eğitim verdiği öğrenciler, mezuniyet belgelerini de düzenlenen törenle aldı.

Sanat Akademisi Müzik Bölümü'nde eğitim gören 9-15 yaş arası 156 öğrencinin katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserinde ise salon tamamen doldu.

14 öğretmenin eğitim verdiği öğrenciler, gerçekleştirdikleri solo ve koro performansları ile ayakta alkışlandı.

Öğrenciler, piyano, çello, flüt, gitar, perküsyon ve kemanın yanı sıra koro olarak da güzel bir konser verdi.

Konserin ardından ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Yasin Ünder, İlker Bakıoğlu ile Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Sanat Akademisi Resim Bölümü'nden mezun olan 18 öğrenciye mezuniyet belgelerini takdim etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Sanat Akademisi'nin sanata yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirterek, akademide eğitim alan pek çok sanatçının küçük yaşta yetiştiğini söyledi.