Kartal Belediyesi'nin 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali' Başladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" vatandaşların katıldığı yürüyüş ile dün başladı.

Kartal Belediyesi, "Kültür ve Sanatla Yükselen Kartal" sloganıyla ilçedeki kültürel zenginliklerin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" düzenliyor. Festival, Kartallıların katıldığı yürüyüşle dün başladı. Farklı kültürleri bir araya getiren kortej yürüyüşü Kartal Meydanı'nda son buldu. Saat 20.30'da Kartal Meydanı'na kurulan dev sahnede katılımcı ülkeler gösteri yaptı. Gökhan Yüksel festivalin açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Kıymetli komşularım, sevgili büyük ailem. Akşam 19.00'da Kartallı Kazım Meydanı'ndaki yürüyüşle başlayan Halk Oyunları Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. 1970'li yıllardan bu yana bazen ara verilmiş olsa da aslında folklorun ateşinin Kartal'da yandığını birçok Kartallı bilir. Dolayısıyla, 'Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin 2022 yılında da tekrar hayata geçiyor olması bizim için çok önemli ve çok gurur verici. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden geçerken kültür-sanat inanın ilaç gibi geliyor. Hemen yanı başımızda Ukrayna-Rusya'yı hep beraber takip ettik. O zulmü, o gözyaşını beraber gördük. Ama burada bugün Hırvatistanlı misafirlerimiz Türkçe bir şarkı söyleyebiliyor. Kültür-sanatın bu etkileşimi, dostluğu ve kardeşliği var. Barışı en kolay yakalayabildiğimiz kültür-sanat faaliyetleri Kartal'da her zaman devam edecek. Biz inadına kültür-sanat, inadına kardeşlik, inadına dostluk diyeceğiz. Bütün emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, halk oyunları ekiplerine ve misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Yüksel'in konuşmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen gruplar sırayla sahne aldı. Türkiye'den Akçaabat Işıklar Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Doğu Karadenizliler Kültür Derneği, Agon Dans, Kartal Turizm Folklor Derneği, Kartal Folklor ve Gençlik ve Spor Derneği, Romanya'dan Ansamblul Pro Datina, Kırgızistan'dan Kambarkan, Kuzey Makedonya'dan CAS ilinden, Hırvatistan'dan Folk EnsembleTena, KKTC'den Folk-Der Folk DanceGroup, Mısır'dan El Shams Bale Grubu ve Sırbistan'dan Akademik Folklor Topluluğu SvetozarMarcovic ve Gürcistan'dan Acara Halk Dansları Devlet Topluluğu Khorumi festivalin ilk gününde gösteri yapan ekipler oldu.

Festival, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne dek Kartal'ın çeşitli noktalarında devam edecek.