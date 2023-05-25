Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Minik Kartallılara 'Hoş Geldin Bebek' Ziyareti

Kartal Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşların yeni doğan çocukları için başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yeni doğan bebekleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, ilk hediyelerini bizzat teslim ediyor.

Kartal Belediyesi'nin ilçede ikamet eden vatandaşların yeni doğan çocukları için başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor. Bu kapsamda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yeni doğan bebekleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, ilk hediyelerini bizzat teslim ediyor.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Kartalımıza Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi' projesi kapsamında, ilçede yaşayan 0-9 ay (9 ayı tamamlamamış) grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı bir hediye paketi kendilerine teslim ediliyor.

KARTAL BELEDİYESİ'NİN YENİ DOĞANLARA İLK HEDİYESİ

İçerisinde; bebek kıyafetleri, emzik, biberon, bebek battaniyesi, bebek temizleme pamuğu, diş kaşıyıcı, bebek bakım örtüsü, emzirme önlüğü, bebek şapka, eldiven ve önlüğü, bebek paketinin konulacağı çanta, tebrik kartı ile bebek bakım el kitabının olduğu 'hoş geldin bebek' çantası, Kartal Belediyesi'nin yeni doğanlara ilk hediyesi oluyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Komşu İletişim Merkezi ekipleri tarafından başvuru üzerine yapılan dağıtımların sonuncusuna bizzat katılarak, ailelerin evlerine ziyarette bulundu.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANINDAN BEBEK BAKIM TAVSİYESİ

Yeni doğan bebekler için hazırlanan ilk hediyeleri ailelere teslim ederek, mutluluklarını paylaşan Başkan Yüksel, ailelerle uzun süre sohbet etti. Sohbet sırasında kendisinin de kısa bir süre önce baba olma mutluluğunu yaşadığını belirtti. Oğlu dünyaya geldiğinde hediyeler içerisinde bulunan Bebek Bakım El Kitabı'nı okuduğunu belirterek, bilgilerin çok işlerine yaradığını söyledi. Ardından yeni anne ve babalara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yüksel, bebekler için sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

'Hoş Geldin Bebek' projesinden faydalanmak isteyen ve Kartal'da ikamet edip dokuz aydan küçük bebek sahibi olan ebeveynler, 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi ya da Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.