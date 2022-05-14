Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Icleı Dünya Kongresi'ne Katıldı - Haberler

KOCAELİ (ANKA) -

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dünyanın dört bir yanından yerel ve bölgesel yönetimler ile paydaşlarının yer aldığı ve geleceğe dair sürdürülebilirlik vizyonların paylaşıldığı İsveç Malmö'de yapılan ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) Dünya Kongresi Zirvesi'ne katılarak Kartal'ı temsil etti.

ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) tarafından üç yılda bir düzenlenen Dünya Kongresi'nde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yer aldı.

11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen ICLEI Dünya Kongresi Malmö Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından yerel ve bölgesel yönetimler ve paydaşları katıldı. Katılımcı şehir, kasaba ve bölgelerin geleceğe dair sürdürülebilirlik vizyonlarını aktarırken, zirvede uluslararası platformda sürdürülebilir kentsel gelişimle ilgili güncel konularda bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca, yerel sürdürülebilir kalkınmadaki deneyimlerin aktarılmasının yanı sıra iyi uygulamalarla ilgili fikir alışverişi de yapıldı.

ICLEI Dünya Kongresi Malmö Zirvesi'nde, kentsel gıda sistemlerinden enerji dönüşümüne dek geniş perspektifte çalıştaylar düzenlendi. Kentlerin sürdürülebilirliğe uygun kalkınmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı zirvede, düşük emisyon, doğaya dayalı ve döngüsel kalkınmadan başka adil ve insan merkezli sürdürülebilir kalkınma modelleri de ele alındı.

KARTAL ULUSLARARASI ARENADA TANITILDI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yer aldığı Sürdürülebilir bir kentsel gıda sistemi, 2030'da net sıfır karbon emisyonu, Herkes için aktif ve çekici bir şehir, Mahalle düzeyinde topluluk oluşturma, Sağlığı geliştirme ve sosyal belediyecilik, Sosyo-ekonomik iyileştirmeler ve kalıcı değişim için ortaklıklar, Aktif hareketlilik için sokaklar tasarlamak, Sürdürülebilir şehir bölgesi Hyllie'de enerji sistemi dönüşümü, Denizden öğrenmek, Sosyal girişimler ve kapsayıcı ve döngüsel şehir, Sürdürülebilir mahalle yenilenmesi, Endüstriyel liman alanlarının sürdürülebilir dönüşümü ve Döngüsel kaynak yönetimi atölyelerinde Kartal'ı temsil etti.

Başkan Yüksel kongrede, Kartal Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalarını, karşılaşılan zorlukları, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulama örneklerini tüm katılımcılarla paylaştı.