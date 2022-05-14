Karşıyaka'da Fen Bilimleri Şenliği - Haberler

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyaka Belediyesi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmen Kulübü ve Fen Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle "Fen Bilimleri Şenliği" düzenledi. Belediyeye ait Taypark Binicilik Okulu'ndaki etkinlikte ilköğretim öğrencileri, gün boyu yapılan deney atölyelerinde eğlenceli anlar yaşadı.

Öğretmen Kulübü tarafından kurgulanan "Maceralı Oyun" etkinliklerine Ege Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim dalında okuyan 2. Sınıf öğretmen adayları rehberlik etti. Şenliğe 6 ilkokuldan olmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencisi katıldı. Öğrencilerin fen bilimlerine ilgisi arttırmak ve yeni deneyimler kazandırmak amacıyla yapılan şenlikte en çok ilgiyi "Hazine Avı" adı verilen oyun gördü. Gün sonunda şenlikte yer alan üniversite öğrencileri ve öğretmenlere sertifika verildi.

ŞENLİĞE ÖZEL KİTAP YAZILDI

Yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgi veren Öğretmen Kulübü ekibinden Yusuf Çağlayan şunları söyledi:

"Öğretmen Kulübü olarak organizasyonda; Taypark'ın bir haritasını çizerek Hazine Avı etkinliği düzenledik. Dört seans halinde bunu gerçekleştirdik. Her seansta gelen öğrencilerimize, Ege Üniversitesi'nde okuyan öğretmen adayları 'kolaylaştırıcılık' yaptılar. Çocuklarımızı 16 gruba ayırarak bir macera oyunu kurgusu içine dahil ettik, 90 dakika boyunca bu etkinliğimiz devam etti. Alanda bulunan 9 hedef noktayı her takım ziyaret etti. Bunlardan 6 tanesi sabit hedeflerdi, üç tanesi de çadırlarda yer aldı. Çocuklarımız çadırları ziyaret etti, oradaki görevleri tamamladılar, etkinliklere katıldılar, soru cevaplara dahil oldular ve sonra oradaki şifreyi takım liderlerinden aldılar. Bu şekilde 9 tane şifre buldular. İş bittikten sonra takım liderleri onlara yanıt anahtarlarını gösterdi, şifreyi çözdüklerinde Karşıyaka sözcüğünü buldular. Sonrasında ise Öğretmen Kulübü'nden arkadaşımız Uğraş Demir'in yazdığı Karşıyaka Macerası isimli bir kurgu kitaba ulaştılar."

"BEKLEDİĞİMİZ BAŞARIYA ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür eden Fen Öğretmenleri Derneği Başkanı Erdoğan Demirci, "Fen Öğretmenleri Derneği olarak Karşıyaka Belediyesi'nin organizatörlüğünde Ege Üniversitesi öğrencileri ve Fen Öğretmenleri Derneği üyeleri ile beraber paylaşımda bulunmaya çalıştık. Amacımız çocuklara küçük yaşta bilimi sevdirmek, bilime destek olmak; bilim nasıl yapılır, neden ve sonuç ilişkisini kavramalarını sağlamaktır. İlkokul 3. ve 4. sınıf düzeyinde etkinlikler planladık ve beklediğimiz başarıya ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN"

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Türkan Ercan Özaydın ise şöyle konuştu:

"Etkinliğin temel amacı; bazı devlet okullarında eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin fen okuryazarlığını artırmak ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla fen deneylerini ilköğretim öğrencileri ile etkileşimli bir şekilde yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu etkinlikler kapsamında, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Pınar Çavaş ve Prof. Dr. Şengül Anagün ve Dr. Türkan Ercan Özaydın tarafından alandaki 10 deney atölyesi, 11 deney atölyesi de Fen Öğretmenleri Derneği'nde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri tarafından yapılandırılmıştır."