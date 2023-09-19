Karşıyaka Belediyesi'nden Yeşil Bir Gelecek İçin Uluslararası Ortaklık

Karşıyaka Belediyesi, Polonya’nın Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı, “Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı” başlıklı bir proje başlatıyor. İki ülke arasında kurulacak iş birliği köprüsüyle iki kıyı kentinin iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi, Polonya'nın Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı, "Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı" başlıklı bir proje başlatıyor. İki ülke arasında kurulacak iş birliği köprüsüyle iki kıyı kentinin iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

İklim değişikliği nedeniyle benzer risklere maruz kalabilecek iki kıyı kenti Karşıyaka ve Gydnia (Polonya); Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) çağrısıyla bir araya geldi. Bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımı yoluyla yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmek ve kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmek üzere, "Yeşil Bir Gelecek için İkiz Dönüşüm Ortaklığı" başlıklı bir proje hazırlandı.

Karşıyaka Belediyesi, Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı'nın ortak, Katip Çelebi Üniversitesi'nin iştirakçi olduğu proje, 120 bin Euro bütçe ile uygulamaya geçirilecek. Projeye Avrupa Komisyonu tarafından 100 bin Euro hibe desteği verilecek. Projenin koordinatörü olarak Karşıyaka Belediyesi adına Başkan Cemil Tugay, bu sabah Ankara'daki Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde proje protokolünü imzaladı.

"GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURACAĞIZ"

Sürdürülebilir gelecek için örnek bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Başkan Tugay, "Sıfır karbon hedefine ulaşmak, uzun vadeli sonuçlar elde etmek ve yeşil bir gelecek için bugün uluslararası bir adım attık. Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında Polonya'nın Gdynia kenti ve Ege Orman Vakfı'yla birlikte iklim temelli dijital kapasite artırımı temalı bir proje için bir araya geldik. Yerel ölçütte Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) hazırlayan iki kent olarak hem bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak güç birliği oluşturacak hem de bu planları başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine mümkün olan her şekilde duyurarak farkındalık oluşturacağız. SECAP'ı kağıt üzerinde kalan planlardan ayıracak en önemli adımı atarak dijitalleşmesini sağlayacak; planlanması, uygulanması ve izlenmesi için yenilikçi araçlar geliştireceğiz. Proje paydaşımız Gdynia kentiyle ilerleyen günlerde birlikteliğimizi iyi niyet anlaşması imzalayarak taçlandıracağız" dedi.

YEREL PLANLAR İÇİN DİJİTAL ARAÇLAR

Proje çerçevesinde iki kentte birlikte ya da eş zamanlı olarak yapılacak çalışma ve uygulamalarla; iklim değişikliği konusunda yerel planların hazırlanması ve izlenmesi için dijital araçlar geliştirilmesi, bunların karşılıklı adaptasyonunun sağlanması ve teknik bilgi aktarımı yapılması amaçlanıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumların iklim değişikliğine uyum ve çevre konusunda dönüşümünü desteklemeye yönelik iyi uygulamaların paylaşımını sağlayacak bütüncül bir modelin altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

TEMEL FAALİYETLER ADIM ADIM UYGULANACAK

Karşıyaka Belediyesi, Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı, yakın zamanda bir proje ekibi oluşturacak ve Karşıyaka'da yapılacak ilk toplantının ardından çalışmalara başlayacak. Öncelikle Karşıyaka ve Gdynia'nın mevcut sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum eylemleri ve akıllı şehir dijitalleşme uygulamaları hakkında bilgi paylaşımları gerçekleştirilecek. SECAP hazırlanması ve performans göstergelerinin izlenmesi de dahil olmak üzere, iklim ve çevre temelli faaliyetlerde dijitalleşme çözümleri için nihai bir ihtiyaç analizi yapılacak. Bu çalışma, projenin uygulama kısmının yol haritası ve koordinasyon planı olacak ve aynı zamanda iş birliği modelinin çerçevesini oluşturacak. Dijital araç altyapısı için temel süreçler tanımlanarak, her biri için olası veri kaynakları, hesaplama ve raporlama metodolojileri ve çıktı parametreleri belirlenecek. Gerekli donanım ve yazılımın tedarik edilmesini takiben SECAP eylemlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi için yenilikçi araçlar geliştirilecek.

TOPLUMSAL FARKINDALIK GÜÇLENDİRİLECEK

İklim değişikliği, çevre, enerji, döngüsel ekonomi ve teknoloji tabanlı uygulamalar başta olmak üzere farklı düzeylerde hazırlanacak ve uygulanacak eğitimlerle yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için vatandaşların bilgi düzeyi artırılacak. Gençlerin katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak geleceğin karar vericilerinin kentin karar alma sürecine dahil olması sağlanacak. İklim değişikliğine etkisi yüksek paydaşlarla gerçekleştirilecek bilinçlendirme seminerleri ile farkındalık artırılacak, sera gazı azaltımına katkı sağlayacak faaliyetlerin günlük hayata uyarlanması ve kent ölçeğinde yaygınlaştırılması teşvik edilecek. Proje kapsamındaki tüm çalışmalar ve tanıtımlar dijital içerik oluşturularak, geleneksel ve yeni medya araçları kullanılarak vatandaşlara duyurulacak. Proje paydaşlarının katılımıyla proje ortağı iki belediye arasında iyi niyet anlaşması imzalanacak ve İzmir'de bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecek. Yürütülen tüm faaliyetlerin yerelden başlayarak bölgesel ve ulusal düzeyde tüm kişi ve kurumlara örnek olması hedefleniyor.

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