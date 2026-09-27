Haberler

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesindeki Susuz Şelalesi Mesire Alanı'nı ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların hal ve hatırını soran Polat, taleplerini ve bölgeyle ilgili görüşlerini dinledi; şelalenin bölge turizmine katkı sağladığı belirtildi.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kars'ın önemli mesire alanlarından Susuz Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat da Susuz Şelalesi Mesire Alanı'nı ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde yer alan ve özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Susuz Şelalesi, eşsiz doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Şelalenin çevresindeki yeşil alanlar, su sesi ve doğal manzara, vatandaşlara şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Vali Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nin doğal güzelliği eşliğinde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların hal ve hatırını soran Polat, ziyaretçilerin taleplerini ve bölgeyle ilgili görüşlerini dinledi.

Doğal yapısıyla Kars'ın önemli turizm noktaları arasında bulunan Susuz Şelalesi'nin, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağladığı belirtildi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken mesire alanı, özellikle hafta sonlarında ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Vali Polat'ın Susuz Şelalesi ziyaretinde vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler doğanın tadını çıkarmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Esenler'de elinde bıçakla polise yürüdü! 'Dur' ihtarına uymayınca bacağından vuruldu

Elinde bıçakla polisin üzerine koştu! Sabıkası kabarık çıktı
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Arı sokması sonrası fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Arı sokması can aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

"Bakan istifa edecek" diyen gazeteci hakkında karar verildi
Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa