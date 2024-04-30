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Kars'tan doğan menderesler Hazar Denizi'ne dökülüyor

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Kars Arpaçay'dan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Aras Nehri ile birleşen menderesler, kilometrelerce yolculuğun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor. Arpaçay Menderesi'nin bahar güzelliği ise büyüleyici.

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen, Aras Nehri ile birleştikten sonra uzun yolculuğu başlayan menderesler, kilometrelerce yolculuğun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay Menderesi'nde bahar güzelliği görenleri adeta büyülüyor.

"Hazar Denizi'ne dökülüyor"

Arpaçay Mendereslerinin uzun yolculuğun ardında Hazar Denizi'ne döküldüğüne dikkat çeken Okan Avşar, "Normalde Çıldır'da doğan suların gelip burada Arpaçay'daki sularla birleşmesinden ortaya çıkan menderesleri göreceksiniz. Görsel bir şölen sunuyor. Öyle ki bu büyük tarım arazilerinin arasından dolaşarak aynı zamanda toprağa da ciddi bir can suyu oluyor, can veriyor. Ayrıca bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlarında karşılıyor. bu menderesler böyle araziler arasından kıvrılarak Arpaçay Barajı'na kadar uzanıyor. Arpaçay Barajı'nda toplanan sular, Yine Aras Nehri ile birleşip daha sonra Hazar Denizi'ne kadar gidiyor" dedi.

Öte yandan Çıldır Gölü'nden başlayıp Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı'nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluştuktan sonra, Aras Nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek Hazar Denizi'ne dökülüyor. Kars Arpaçay'daki menderesler kar sularıyla coşkun bir şekilde akarken, yılan gibi kıvrılarak yoluna devam eden menderesler havadan görüntülendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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