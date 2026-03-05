Haberler

Kars'ta Kızılay'dan üniversite öğrencilerine "Anne Eli" iftarı

Kars'ta Kızılay'dan üniversite öğrencilerine 'Anne Eli' iftarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla üniversite öğrencileri için düzenlediği 'Anne Eli İftar Programı' ile ailelerinden uzakta eğitim hayatı sürdüren öğrencileri bir araya getirdi. Öğrencilere geleneksel ev yemekleri ikram edildi.

Kars'ta Türk Kızılay İl Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik anlamlı bir iftar programı düzenlendi. "Anne Eli İftar Programı" kapsamında ailelerinden uzakta eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek iftar yaptı.

Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı ve kadın teşkilatı gönüllülerinin katkılarıyla düzenlenen programda, öğrenciler için özenle hazırlanan iftar sofrası kuruldu. İftar programına Türk Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Üniversite öğrencileri için hazırlanan sofrada ev yemekleri ve geleneksel lezzetler ikram edilirken, öğrenciler adeta anne eli değmiş yemeklerle iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda öğrenciler, Kızılay gönüllüleriyle sohbet ederek sıcak ve samimi bir aile ortamında vakit geçirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı programda öğrenciler hem iftarlarını açtı hem de farklı şehirlerden gelen arkadaşlarıyla bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buldu.

"Amacımız öğrencilerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek"

Türk Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt, üniversite öğrencilerinin ailelerinden uzakta eğitim gördüklerine dikkat çekerek, bu nedenle böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

Hüryurt, "Üniversite öğrencilerimiz ailelerinden uzakta eğitim hayatlarını sürdürüyor. Ramazan ayı ise paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik olmanın en yoğun hissedildiği zamanlardan biri. Biz de Kızılay ailesi olarak öğrencilerimize anne eli değmiş bir iftar sofrası hazırlamak istedik. Amacımız sadece soframızı değil, sevgimizi ve şefkatimizi de paylaşmak; onların burada yalnız olmadıklarını hissettirmek" dedi.

"Ramazan'ın dayanışma ruhu paylaşıldı"

İftar programında öğrenciler, kendileri için hazırlanan sofrada birlikte oruçlarını açarken, Türk Kızılay gönüllüleriyle sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Programda gönüllüler tarafından öğrencilerle yakından ilgilenilirken, samimi ortam dikkat çekti.

İftar programına katılan öğrenciler ise kendileri için hazırlanan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı ve gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay yetkilileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin ve benzer sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu

NATO savaşa girecek mi? Rutte tartışmaya noktayı koydu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler